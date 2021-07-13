Жириновский рассказал о проблемах российского футбола

Известный российский политик Владимир Жириновский рассказал о главных проблемах российского футбола в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

По словам Жириновского, Россия – страна северная, а в футбол играют на юге. В пример Жириновский привел такие страны, как Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция. Также политик отметил, что ныне в России в футболе не заинтересованы дети, и не видно, чтобы кто-нибудь гонял мяч на улице.

Как известно, сборная России под руководством уже бывшего главного тренера Станислава Черчесова провалилась на Евро-2020: команда не смогла преодолеть групповой этап турнира и не выполнила задачу, поставленную перед командой РФС.