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Жириновский рассказал о проблемах российского футбола

13 Июля 2021, 18:23,

Известный российский политик Владимир Жириновский рассказал о главных проблемах российского футбола в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

По словам Жириновского, Россия – страна северная, а в футбол играют на юге. В пример Жириновский привел такие страны, как Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция. Также политик отметил, что ныне в России в футболе не заинтересованы дети, и не видно, чтобы кто-нибудь гонял мяч на улице.

Как известно, сборная России под руководством уже бывшего главного тренера Станислава Черчесова провалилась на Евро-2020: команда не смогла преодолеть групповой этап турнира и не выполнила задачу, поставленную перед командой РФС.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, РПЛ, Владимир Жириновский
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