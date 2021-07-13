Рэшфорд ответил на критику за незабитый пенальти

Нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд ответил на критику по поводу незабитого пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020.

«Я понимаю и принимаю критику за незабитый пенальти. Во время разбега я немного замедлился, потому что все ещё думал, куда направить мяч. В итоге удар оказался недостаточно хорош. Я знаю, что разочаровал своих партнеров по команде и болельщиков. Я могу забивать пенальти во сне. Не знаю, почему я не смог забить именно в этом моменте», - написал Рэшфорд в своем «Инстаграме».

Рэшфорд также ответил на расистские высказывания в свою сторону:

«Я могу принять критику, но никогда не буду стыдиться своего происхождения», - написал Рэшфорд.

Сборная Англии проиграла Италии по пенальти в финале чемпионата Европы. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.