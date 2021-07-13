Пономарёв: «На Евро все команды показали хороший футбол, кроме сборной России. Наши во всём не дотягивают»

Футбольный эксперт Владимир Пономарёв подвел итоги чемпионата Европы в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Как вам прошедший Евро? Что он оставит в вашей памяти?

- Очень хорошее впечатление оставит, потому что команды, кроме наших, показали хороший футбол. Это касается и техники, и тактики, быстроты приема мяча и решений. С удовольствием смотрел этот турнир. Даже такие сборные, от которых мы ничего не ожидали – Швейцария, Дания, показали прекрасную игру.

- Что-то новое для себя увидели?

- Команды перестраивались на ходу матча, если забивали или пропускали мячи. Тренеры уже переходили на другую тактику, если проигрывали или побеждали. Все наставники действовали грамотно. Мне было очень интересно за этим наблюдать.

- Сборная Италия действительно играла лучше всех на турнире?

- Нет. У них оборона очень уязвима. Я наблюдал за Бонуччи, он играл с большими ошибками. Хотя он, конечно, очень самоотверженный парень. Я думал, что по ходу турнира он получит больше карточек, и в какой-то игре нарвется на удаление. В последнем матче он схватил за шиворот и уложил на землю англичанина. Это был какой-то борцовский прием. Я бы на месте судьи выгнал его за это с поля. Нельзя так играть. Ладно бы он его просто задержал. Так бывает. Хотя такое тоже недопустимо в футболе и наказуемо. А тут он просто уложил соперника на газон. Мне было даже противно смотреть на такой футбол и стало жалко, что англичане не победили. Хотя я болел за итальянцев.

- Они разочаровали?

- Они не были лучшими на чемпионате. Дания мне очень понравилась, Швейцария оставила очень хорошее впечатление. Эти сборные, считаю, имели возможность попасть в финал. Но больше повезло итальянцам и англичанам, которые в полуфинале ни за что получили возможность пробить пенальти. Но так бывает на крупных турнирах. Кому-то везет, кому-то не очень. Но всегда фартит сильному. А у Италии сильное нападение и полузащита. Оборона уязвима, но они играют грамотно и страхуют друг друга.

- Вы согласны с тем, что финал получился не очень зрелищным?

- А мне финал понравился. Судейство было объективным, грамотным. Арбитр пресекал попытки грубой игры.

- Лучшим игроки Евро признали вратаря сборной Италии Доннарумму. Согласны с этим выбором?

- Да, полностью. Мне Педри понравился в Испании, Шик тоже, который забил гол издалека. Много дарований, на которых было приятно смотреть. А в целом, футболисты играли на высоких скоростях, при этом не было никаких проблем с приемом мяча. Он у них не отскакивал, как от стенки, а просто прилипал к ноге.

- В чем наша сборная не дотягивает?

- Во всем. У нас абсолютно ничего нет: ни физики, ни тактики, ни техники.

- Ждете улучшений в связи со сменой главного тренера сборной России?

- Нет, потому что играть некем. Как они могут заиграть по-другому? Ребята просто этого не умеют. Но может быть появятся новые футболисты, которые посмотрят, как люди играют на Евро и переймут какие-то приемы. Хоть что-то мы должны уметь делать. Пусть хотя бы физику подтянут, чтобы они бегали. Ведь сборные на Евро атаковали соперника уже на чужой половине поля, чтобы не дать противнику развернуться. Шел прессинг по всему полю. А наши так не могут. Они сразу сдохнут.

Елена Григорьевская