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Азмун: «Ждал, что сборная России выйдет в плей-офф чемпионата Европы»

13 Июля 2021, 13:26,

Иранский форвард Сердар Азмун, который выступает в составе петербургского «Зенита», высказался относительно выступления сборной России на чемпионате Европы - 2020. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

«Очень хотел, чтобы Россия хорошо выступила. Но не получилось. Я ждал, что ваша сборная выйдет в плей-офф, верил в это», - сказал футболист в беседе с представителями СМИ.

Сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы, набрав лишь три очка в квартете B. Команда под руководством Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в группе с финнами, датчанами и бельгийцами.

Из-за провального выступления Черчесов был уволен с поста наставника национальной команды. В списке преемников фигурируют кандидатуры Йоахима Лёва и Андре Виллаша-Боаша.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сердар Азмун
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