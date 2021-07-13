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Италия может сыграть против Аргентины в матче континентальных чемпионов

13 Июля 2021, 10:52,

Ведется обсуждение между КОНМЕБОЛ и УЕФА на предмет проведения поединка между чемпионами Европы и Америки, об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Сазар Луис Мерло.

Отмечается, что в текущем году этот поединок маловероятен. Однако в следующем году вполне реально проведение такого матча.

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финальном поединке Англию в серии пенальти - 3:2. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Аргентина в финале Кубка Америки встречалась с командой Бразилии. Команда Лионеля Месси отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Куляба
13 Июля 2021, 11:00

заметил : тут стали давали одни и те же статьи-заметки по два ато и три раза
видать московская жара сказывается =))))

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