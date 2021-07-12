Моуринью: «Фол Кьеллини на Сака всё объясняет»

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12 Июля 2021, 23:05,
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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игры Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020.
«То, как он сфолил на Букайо Сака (полузащитнике лондонского «Арсенала» - прим.), всё объясняет. Он допустил единственную ошибку за 120 минут и был вынужден нарушить правила», - сказал Моуринью в интервью TalkSport.
«Когда я тренировал «Манчестер Юнайтед», мы играли против них на «Олд Траффорд», и тогда я подумал, что эти двое (Кьеллини и Бонуччи) должны идти в спортивный университет и читать там лекции на тему того, как следует обороняться», - добавил тренер.
Сборная Италии одолела команду Англии в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020, и стала обладателем трофея.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Жозе Моуринью, Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
Ай, ну это пустое... есть более техничные игроки, чем этот Саха... и при нормальном судействе опытные дуборезы должны отдыхать