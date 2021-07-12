Моуринью: «Фол Кьеллини на Сака всё объясняет»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игры Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020.

«То, как он сфолил на Букайо Сака (полузащитнике лондонского «Арсенала» - прим.), всё объясняет. Он допустил единственную ошибку за 120 минут и был вынужден нарушить правила», - сказал Моуринью в интервью TalkSport.

«Когда я тренировал «Манчестер Юнайтед», мы играли против них на «Олд Траффорд», и тогда я подумал, что эти двое (Кьеллини и Бонуччи) должны идти в спортивный университет и читать там лекции на тему того, как следует обороняться», - добавил тренер.

Сборная Италии одолела команду Англии в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020, и стала обладателем трофея.