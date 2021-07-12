Акинфеев: «Мне всё равно, кто будет тренером сборной России»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о потенциальном преемнике Станислава Черчесова на посту рулевого сборной России.

По словам Акинфеева, ему всё равно, кто будет тренировать сборную, ведь сам он уже в сборной не играет. Об этом голкипер рассказал в видео на ютуб-канале «Коммент-Шоу».

Напомним, Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2004 году, а завершил выступления в команде летом 2018 года, сразу после домашнего для России чемпионата мира.

Как известно, Станислав Черчесов ушёл с поста главного сборной России из-за неудовлетворительного выступления команды на Евро-2020. На замену Черчесову называют как российских тренеров, так и специалистов из-за рубежа.