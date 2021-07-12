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Бонуччи хочет переубедить Кьеллини сыграть на ЧМ-2022

12 Июля 2021, 21:57,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи хочет переубедить своего «партнёра по цеху» Джорджо Кьеллини сыграть на чемпионате мира в Катаре, который пройдёт в 2022 году.

После финального матча Евро-2020 против сборной Англии защитники сборной Италии и «Ювентуса» Кьеллини и Бонуччи дали интервью Sky Sport Italia. Защитников спросили, будут ли итальянские фанаты рады видеть их в паре в центре обороны команды на чемпионате мира в 2022 году.

Леонардо Бонуччи уверил, что хочет переубедить своего партнёра по команде. В то же время Джорджо Кьеллини, смеясь, отметил, что уже завтра не сможет бегать, так что фанатам стоит успокоиться.

Италия обыграла Англию в серии послематчевых пенальти. Сборная Италии не проигрывает на протяжении 34 матчей.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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