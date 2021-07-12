Малафеев: «Дзюба «хорошо» разбирается в людях»

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12 Июля 2021, 20:40,
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Бывший вратарь питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о словах нападающего Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, тренера итальянской сборной.
По словам Малафеева, Дзюба не только «грамотно» оценивает профессиональные качества специалистов, но и «хорошо» разбирается в людях, что является «уникальной» способностью российского нападающего.
Как известно, Артём Дзюба несколькими годами ранее заявил, что Манчини – «вообще не тренер».
Накануне же сборная Италии под руководством того-таки Манчини обыграла Англию в финале чемпионата Европы и стала обладателем трофея. Сборная Италии не проигрывает уже на протяжении 34 поединков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Артём Дзюба, Роберто Манчини, Вячеслав Малафеев
они у Вас в каком то своем мире живут?)))