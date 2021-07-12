​Акинфеев прокомментировал увольнение Черчесова

Бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с должности главного тренера.

«Наверное, это жизненный цикл. Такое происходит не только в сборной, но и в клубах. Я уже почти 30 лет в футболе, и для меня практически никогда уход тренера не является неожиданностью. За 5 лет Черчесов что-то сделал, что-то нет. Руководство приняло такое решение, и тут нечего комментировать.

Следующий тренер сборной? Честно признаюсь, все вообще всё равно, кто будет тренировать сборную, россиянин или иностранец.

Звонил ли я Черчесову? Нет. А зачем мне звонить? Ну что бы я ему сказал? История чемпионата мира 2018 хорошая, но её надо на пенсии вспоминать», - сказал Акинфеев в новом выпуске «Коммент.Шоу».