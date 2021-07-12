Кокорин поздравил Манчини с победой на Евро-2020

Выступающий за «Фиорентину» российский футболист Александр Кокорин поздравил Роберто Манчини с победой сборной Италии на чемпионате Европы. Своё поздравление Кокорин разместил на страничке «Инстаграме».

Напомним, что Александр Кокорин и Роберто Манчини вместе работали в «Зените» в сезоне 2017/2018. Поговаривали, что Манчини был среди тех, кто зимой дал «Фиорентине» положительные характеристики по Кокорину.

Добавим, что в финале чемпионата Европы итальянская сборная одолела англичан, оказавшись сильнее в серии послематчевых пенальти.