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Кокорин поздравил Манчини с победой на Евро-2020

12 Июля 2021, 15:21,

Выступающий за «Фиорентину» российский футболист Александр Кокорин поздравил Роберто Манчини с победой сборной Италии на чемпионате Европы. Своё поздравление Кокорин разместил на страничке «Инстаграме».

Напомним, что Александр Кокорин и Роберто Манчини вместе работали в «Зените» в сезоне 2017/2018. Поговаривали, что Манчини был среди тех, кто зимой дал «Фиорентине» положительные характеристики по Кокорину.

Добавим, что в финале чемпионата Европы итальянская сборная одолела англичан, оказавшись сильнее в серии послематчевых пенальти.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Александр Кокорин, Роберто Манчини
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