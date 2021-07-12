​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце

Сборная Италии завоевала трофей Евро-2020, обыграв в финальном поединке Англию по итогам серии одиннадцатиметровых ударов. Итальянскую сборную к триумфу привёл Роберто Манчини, который в сезоне 2017/2018 работал в «Зените». В питерском клубе тренер не преуспел – «сине-бело-голубые» заняли только 5 место в чемпионате России.

После успеха сборной Италии российские СМИ вспоминают слова о Роберто Манчини, которые несколько лет назад произнёс форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«Манчини для меня не тренер, а чистый бизнесмен. Он тренирует Италию? Ну вот посмотрим, что из этого выйдет», - сказал тогда Дзюба.