​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце

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12 Июля 2021, 14:13,
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Сборная Италии завоевала трофей Евро-2020, обыграв в финальном поединке Англию по итогам серии одиннадцатиметровых ударов. Итальянскую сборную к триумфу привёл Роберто Манчини, который в сезоне 2017/2018 работал в «Зените». В питерском клубе тренер не преуспел – «сине-бело-голубые» заняли только 5 место в чемпионате России.
После успеха сборной Италии российские СМИ вспоминают слова о Роберто Манчини, которые несколько лет назад произнёс форвард «Зенита» Артём Дзюба.
«Манчини для меня не тренер, а чистый бизнесмен. Он тренирует Италию? Ну вот посмотрим, что из этого выйдет», - сказал тогда Дзюба.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сборная Италии, Артём Дзюба, Роберто Манчини
Дзюба чувак авторитетный , им даже дрочево теперь называют ))
Манчини выиграл Евро только потому, что в своё время набрался опыта в бомжевике.
Так он сказал как есть.
Вообще не понятно,зачем вспоминать и обсуждать изречения г-на Дзюбы,человека беспринципного,мерзкого по своей натуре?
Да у него никто не тренер, ну а она просто самородок футбола и просто хороший человек))))))))))).
ай просто чел - такой приколист.. не удивлюсь если апосля они с бузовой сойдуца.. )))
Да и про Эмери он так же говорил.
Герой страны, просто хороший и вежливый человек, а можно просто Дзюба.
Эмери тоже вон скольку кубков ЛЕ выиграл наверное уже никто с ним по этому показателю не сравнится...