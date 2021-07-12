ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце

12 Июля 2021, 14:13,

Сборная Италии завоевала трофей Евро-2020, обыграв в финальном поединке Англию по итогам серии одиннадцатиметровых ударов.  Итальянскую сборную к триумфу привёл Роберто Манчини, который в сезоне 2017/2018 работал в «Зените». В питерском клубе тренер не преуспел – «сине-бело-голубые» заняли только 5 место в чемпионате России.

После успеха сборной Италии российские СМИ вспоминают слова о Роберто Манчини, которые несколько лет назад произнёс форвард «Зенита» Артём Дзюба.

«Манчини для меня не тренер, а чистый бизнесмен. Он тренирует Италию? Ну вот посмотрим, что из этого выйдет», - сказал тогда Дзюба.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сборная Италии, Артём Дзюба, Роберто Манчини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
12 Июля 2021, 16:09

Дзюба чувак авторитетный , им даже дрочево теперь называют ))

1
Promt Roman
12 Июля 2021, 15:37

Манчини выиграл Евро только потому, что в своё время набрался опыта в бомжевике.

0
Zenituwka
12 Июля 2021, 15:32

Так он сказал как есть.

30 000 рублей Получить Бонус для новичков ОлимпБет
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
ILLNAT
12 Июля 2021, 14:58

Вообще не понятно,зачем вспоминать и обсуждать изречения г-на Дзюбы,человека беспринципного,мерзкого по своей натуре?

0
online
12 Июля 2021, 14:45

Да у него никто не тренер, ну а она просто самородок футбола и просто хороший человек))))))))))).

1
ингерман
12 Июля 2021, 14:41

ай просто чел - такой приколист.. не удивлюсь если апосля они с бузовой сойдуца.. )))

0
rygen
12 Июля 2021, 14:25

Да и про Эмери он так же говорил.
Герой страны, просто хороший и вежливый человек, а можно просто Дзюба.

1
Misha_diablo_football
12 Июля 2021, 15:57

Эмери тоже вон скольку кубков ЛЕ выиграл наверное уже никто с ним по этому показателю не сравнится...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Популярные материалы
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Дзюба отреагировал на уход Черчесова
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Судья был обязан остановить игру перед падением Стерлинга в штрафной
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России
Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России