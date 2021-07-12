Назван самый грубый футболист Евро-2020

Стал известен самый грубый футболист чемпионата Европы - 2020. Им стал датский хавбек Томас Дилейни, который совершил 15 нарушений правил в шести поединках.

Второе место в рейтинге занял фланговый защитник сборной Италии Джованни ди Лоренцо. На счету игрока 13 фолов в шести встречах. Тройку главных грубиянов континентального турнира замкнул полузащитника сборной Англии Калвин Филлипс - 12 нарушений в семи играх.

Триумфатором чемпионата Европы стала сборная Италии. В решающем поединке, состоявшемся на стадионе «Уэмбли», команда Роберто Манчини победила Англию. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти итальянцы были точнее - 3:2.