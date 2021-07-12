WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Европы

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12 Июля 2021, 12:45,
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Представлена сборная лучших футболистов прошедшего чемпионата Европы - 2020 по версии WhoScored. Команда составлена по средней оценке игроков за турнир.
Лучшим голкипером турнира был признан итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Топ-4 защитников составили Гарри Магуайр, Леонардо Бонуччи, Люк Шоу и Владимир Цоуфал.
Лучшими полузащитниками стали Тома Менье, Поль Погба, Марко Верратти и Эмиль Форсберг. Дуэт в нападении сформировали Криштиану Роналду и Патрик Шик.
Чемпионом Европы стала сборная Италии. В финале подопечные Роберто Манчини обыграли Англию (1:1, 3:2 - по пенальти). Это вторая победа итальянцев на чемпионатах Европы в истории.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: евро-2020
хорошо, хоть игроков сб. России не впихнули
Где Кьелини?
А Кьялини? как можно было не включить его ?
Где Кьел???
На мой взгляд не хватает тут Уокера и Стерлинга.
Уокера можно, а Рахит Стерляди лишний.
Стерлинга? Нет, не нужно.. Этот жопастый ныряльщик может только симулировать падения.. Вот это у него хорошо получается.. А вот забить простой гол в пустые ворота - далеко не всегда..