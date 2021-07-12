ЕВРО 2020   Италия - Чемпионы Европы Статистика турнира: бомбардиры

Чемпионат Европы по футболу 2020
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WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата Европы

12 Июля 2021, 12:45,

Представлена сборная лучших футболистов прошедшего чемпионата Европы - 2020 по версии WhoScored. Команда составлена по средней оценке игроков за турнир.

Лучшим голкипером турнира был признан итальянец Джанлуиджи Доннарумма. Топ-4 защитников составили Гарри Магуайр, Леонардо Бонуччи, Люк Шоу и Владимир Цоуфал.

Лучшими полузащитниками стали Тома Менье, Поль Погба, Марко Верратти и Эмиль Форсберг. Дуэт в нападении сформировали Криштиану Роналду и Патрик Шик.

Чемпионом Европы стала сборная Италии. В финале подопечные Роберто Манчини обыграли Англию (1:1, 3:2 - по пенальти). Это вторая победа итальянцев на чемпионатах Европы в истории.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: евро-2020
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Комментарии (7)
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0
Артур Измаилов
12 Июля 2021, 13:57

хорошо, хоть игроков сб. России не впихнули

0
Артур Измаилов
12 Июля 2021, 13:57

Где Кьелини?

0
lsnr lsnr
12 Июля 2021, 13:42

А Кьялини? как можно было не включить его ?

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0
bgan4ik
12 Июля 2021, 13:41

Где Кьел???

2
Boris
12 Июля 2021, 13:08

На мой взгляд не хватает тут Уокера и Стерлинга.

0
kalibr
12 Июля 2021, 13:51

Уокера можно, а Рахит Стерляди лишний.

0
lsnr lsnr
12 Июля 2021, 13:45

Стерлинга? Нет, не нужно.. Этот жопастый ныряльщик может только симулировать падения.. Вот это у него хорошо получается.. А вот забить простой гол в пустые ворота - далеко не всегда..

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