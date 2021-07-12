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Футболисты «Ювентуса» забили больше всего голов на Евро-2020

12 Июля 2021, 09:57,

В воскресенье, 11 июля, завершился чемпионат Европы - 2020. В финальном поединке континентального турнира сборная Италии одолела Англию в серии послематчевых пенальти - 3:2. Основное время завершилось вничью - 1:1. Голами отметились Люк Шоу и Леонардо Бонуччи.

Как сообщает твиттер-аккаунт Mister Chip, на прошедшем турнире больше всего голов забили игроки, представляющие туринский «Ювентус». На их счету 12 результативных ударов.

Пять мячей забил Криштиану Роналду, три на счету Альваро Мораты, двумя точными выстрелами отметился Федерико Кьеза. По одному голу записали себе на счет Аарон Рэмзи и Леонардо Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус
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Комментарии (2)
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0
Bettega
12 Июля 2021, 10:28

а еще плюс автоголы Щенсны и Демирала)))

0
Sergo
12 Июля 2021, 09:59

Круто! Еще бы ушастого взяли, было бы супер!)

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