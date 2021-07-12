Педри - лучший молодой игрок Евро-2020

Полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы 2020 года, который завершился в воскресенье победой национальной команды Италии. 18-летний футболист впечатлил своей игрой на турнире. Особняком стоит полуфинальный матч чемпионата Европы против Италии, в котором Педри выполнил 65 точных передач из 66, при этом в основное время вовсе не ошибался.

- То, что сделал Педри на этом турнире, в 18 лет, никто ранее не делал. Даже Андрес Иньеста. Это невероятно, уникально, - так оценивал игру Педри его главный тренер Луис Энрике.

Добавим, что на приз могли претендовать футболисты, которые родились в 1998 году и позже.