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Педри - лучший молодой игрок Евро-2020

12 Июля 2021, 02:17,

Полузащитник сборной Испании Педри был признан лучшим молодым футболистом чемпионата Европы 2020 года, который завершился в воскресенье победой национальной команды Италии. 18-летний футболист впечатлил своей игрой на турнире. Особняком стоит полуфинальный матч чемпионата Европы против Италии, в котором Педри выполнил 65 точных передач из 66, при этом в основное время вовсе не ошибался.

- То, что сделал Педри на этом турнире, в 18 лет, никто ранее не делал. Даже Андрес Иньеста. Это невероятно, уникально, - так оценивал игру Педри его главный тренер Луис Энрике.

Добавим, что на приз могли претендовать футболисты, которые родились в 1998 году и позже.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Педри
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