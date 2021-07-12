Роналду - лучший бомбардир Евро-2020

После завершения финального матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии, в котором победили представители Апеннинского полуострова в серии пенальти, стало понятно, что форварду британцев Гарри Кейну не удалось побороться за звание лучшего бомбардира соревнований.

Этот почетный титул достался португальцу Криштиану Роналду, который забил пять мячей в четырех матчах, а также имеет в активе голевую передачу. Именно она позволило Роналду опередить чеха Патрика Шика, который забил столько же в пяти играх, но не ассистировал партнерам.