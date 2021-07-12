Роналду - лучший бомбардир Евро-2020

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12 Июля 2021, 01:04,
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После завершения финального матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии, в котором победили представители Апеннинского полуострова в серии пенальти, стало понятно, что форварду британцев Гарри Кейну не удалось побороться за звание лучшего бомбардира соревнований.
Этот почетный титул достался португальцу Криштиану Роналду, который забил пять мячей в четырех матчах, а также имеет в активе голевую передачу. Именно она позволило Роналду опередить чеха Патрика Шика, который забил столько же в пяти играх, но не ассистировал партнерам.
Бомбардиры
|№
|Игрок
|Команда
|Пен.
|Голы
|1.
|Роналду Криштиану
|Ювентус
|3
|5
|2.
|Кейн Гарри
|Тоттенхэм
|1
|5
|3.
|Шик Патрик
|Байер Л
|1
|5
|4.
|Бензема Карим
|Реал Мадрид
|1
|4
|5.
|Лукаку Ромелу
|Интер Милан
|1
|4
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии