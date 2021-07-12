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Роналду - лучший бомбардир Евро-2020

12 Июля 2021, 01:04,

После завершения финального матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии, в котором победили представители Апеннинского полуострова в серии пенальти, стало понятно, что форварду британцев Гарри Кейну не удалось побороться за звание лучшего бомбардира соревнований.

Этот почетный титул достался португальцу Криштиану Роналду, который забил пять мячей в четырех матчах, а также имеет в активе голевую передачу. Именно она позволило Роналду опередить чеха Патрика Шика, который забил столько же в пяти играх, но не ассистировал партнерам.

Бомбардиры
Игрок Команда Пен. Голы
1. Роналду Криштиану Ювентус 3 5
2. Кейн Гарри Тоттенхэм 1 5
3. Шик Патрик Байер Л 1 5
4. Бензема Карим Реал Мадрид 1 4
5. Лукаку Ромелу Интер Милан 1 4
Статистика

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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