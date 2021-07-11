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Финальную часть чемпионата Европы могут расширить до 32 команд

11 Июля 2021, 17:52,

Руководство УЕФА рассматривает проект расширения финальной части чемпионата Европы до 32 команд. Плюсы подобной новации в том, что команды - участницы плей-офф будут определены по более справедливому принципу, да и коммерческие результаты Евро должны быть существеннее, сообщает Associated Press.

Что касается сроков, новый формат могут внедрить уже в 2028 году, а решение по данной системе планируют принять до 2023 года.

Напомним, что на Евро-2020 и Евро-2024 24 участника финальной стадии (шесть групп по четыре команды). При определении 16 команд, которые выходят в плей-офф, дополнительные места в решающей стадии получают четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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Комментарии (7)
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0
skywoker
11 Июля 2021, 19:10

да давайте 50
чего мельтешиться
в европе как раз 50 стран
...
тьфу
такой турнир угробили

0
Mateja
11 Июля 2021, 18:59
Давно пора. А то команды с третьего места выходят в плей офф и потом ещё и кубок берут
0
Bourgignon Alex
11 Июля 2021, 18:59

Пусть все играют. И никаких отборочных матчей. Только финальная часть. Кто выживет - тот и чемпион!

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0
Misha_diablo_football
11 Июля 2021, 18:54

Они там что накуренные, совсем сдурели...

0
Juventissimo
11 Июля 2021, 18:51

Очередной идиотизм от футбольных чинуш.

0
CERG
11 Июля 2021, 18:21

По мне так как сейчас в самый раз.

2
Nashterator
11 Июля 2021, 18:09

Тогда и смысла проводить игры квалификации и нет

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