Финальную часть чемпионата Европы могут расширить до 32 команд

Руководство УЕФА рассматривает проект расширения финальной части чемпионата Европы до 32 команд. Плюсы подобной новации в том, что команды - участницы плей-офф будут определены по более справедливому принципу, да и коммерческие результаты Евро должны быть существеннее, сообщает Associated Press.

Что касается сроков, новый формат могут внедрить уже в 2028 году, а решение по данной системе планируют принять до 2023 года.

Напомним, что на Евро-2020 и Евро-2024 24 участника финальной стадии (шесть групп по четыре команды). При определении 16 команд, которые выходят в плей-офф, дополнительные места в решающей стадии получают четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в своих квартетах.

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