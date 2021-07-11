​Хёнесс: «Кроос не подходит для современного футбола»

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11 Июля 2021, 16:50,
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Ули Хёнесс раскритиковал решение Йоахима Лёва перейти на схему с тремя центральными защитниками для интеграции в систему Тони Крооса. По мнению Хёнесса, если бы Лёв продолжал играть с четырьмя защитниками, у сборной Германии дела пошли бы лучше.
«Мне нравится Тони Кроос, в прошлом он показывал футбол мирового уровня. Он великолепно играл в «Баварии», но теперь его манера игры себя исчерпала. Кроос не подходит для современного футбола, где мяч всё время движется вперёд, а не поперёк», - высказался Хёнесс в интервью для Sport1.
Напомним, что Йоахим Лёв покинул должность главного тренера сборной Германии после 15 лет работы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Германии, Тони Кроос, Ули Хенесс
Кроос в молодости был чуть побыстрее, сейчас он очень медлителен. А современный футбол это скоростная вещь...
ОООООООООООООООООООООООООООО НЕУЖЕЛИ ??? а то уж я думал меня одного раздражает его стиль , кстати совсем не для Реала ...