​Хёнесс: «Кроос не подходит для современного футбола»

Ули Хёнесс раскритиковал решение Йоахима Лёва перейти на схему с тремя центральными защитниками для интеграции в систему Тони Крооса. По мнению Хёнесса, если бы Лёв продолжал играть с четырьмя защитниками, у сборной Германии дела пошли бы лучше.

«Мне нравится Тони Кроос, в прошлом он показывал футбол мирового уровня. Он великолепно играл в «Баварии», но теперь его манера игры себя исчерпала. Кроос не подходит для современного футбола, где мяч всё время движется вперёд, а не поперёк», - высказался Хёнесс в интервью для Sport1.

Напомним, что Йоахим Лёв покинул должность главного тренера сборной Германии после 15 лет работы.