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​«Невероятное достижение»: В УЕФА поздравили Санкт-Петербург с проведением семи игр Евро-2020

10 Июля 2021, 19:26,

Санкт-Петербург принял сразу семь матчей чемпионата Европы, в частности четвертьфинал между сборными Испании и Швейцарии. Представитель УЕФА Мартин Каллен поздравил оргкомитет российской части Евро с этим достижением.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение!» - говорится в письме Каллена, которое было предоставлено ТАСС.

Мартин Каллен отметил усилия организаторов питерской части турнира, в частности их преданность делу, мотивацию и умение работать единой командой.

Финальный поединок чемпионата Европы пройдёт на лондонском «Уэмбли» уже в воскресенье, 11 июля. За трофей сразятся сборные Италии и Англии.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Газпром Арена
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