​«Невероятное достижение»: В УЕФА поздравили Санкт-Петербург с проведением семи игр Евро-2020

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10 Июля 2021, 19:26,
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Санкт-Петербург принял сразу семь матчей чемпионата Европы, в частности четвертьфинал между сборными Испании и Швейцарии. Представитель УЕФА Мартин Каллен поздравил оргкомитет российской части Евро с этим достижением.
«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение!» - говорится в письме Каллена, которое было предоставлено ТАСС.
Мартин Каллен отметил усилия организаторов питерской части турнира, в частности их преданность делу, мотивацию и умение работать единой командой.
Финальный поединок чемпионата Европы пройдёт на лондонском «Уэмбли» уже в воскресенье, 11 июля. За трофей сразятся сборные Италии и Англии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Газпром Арена