Глава МИД Венгрии резко отреагировал на санкции УЕФА

УЕФА жёстко наказал сборную Венгрии. За «дискриминационное поведение» болельщиков во время матчей Евро-2020 венгерской национальной команде придётся провести три игры без зрителей (на один из этих матчей наказание носит условный характер).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко отреагировал на санкции. В своём заявлении, которое опубликовал журналист Василий Конов в телеграм-канале K/On/Off, Сийярто приводит в пример поведение фанатов других сборных, которые слепили вратаря соперника лазером, выбегали на поле во время гимна, бросали предметы в сторону фанатов соперника и так далее. В этих случаях санкции УЕФА были не такими суровыми.

«Но собрать полные трибуны, поддерживать, создать фантастическую атмосферу - за это надо немедленно закрыть стадион. Комитет, принимающий такое решение - жалкий и трусливый орган. Им должно быть стыдно за себя», - высказался Сийярто.