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Черчесов готов поспособствовать приглашению Лёва в сборную России

10 Июля 2021, 15:45,

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу» поделился мнением о возможном приглашении немецкого специалиста Йоахима Лёва на пост наставника национальной команды.

«Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо», - сказал 57-летний специалист.

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера «бундестим» с 2006 по 2021 год. На чемпионате Европы - 2020 сборная Германии выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала. Немецкая команда потерпела поражение от Англии со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Станислав Черчесов, Йоахим Лёв
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Комментарии (1)
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0
Leonardis
10 Июля 2021, 16:11
Гоните черчеса от сборной,гоните...
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