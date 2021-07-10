Черчесов готов поспособствовать приглашению Лёва в сборную России

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу» поделился мнением о возможном приглашении немецкого специалиста Йоахима Лёва на пост наставника национальной команды.

«Это тренер высокого уровня и масштабная личность. Если будет необходимость, свяжу его с кем надо», - сказал 57-летний специалист.

Напомним, что Лёв занимал пост главного тренера «бундестим» с 2006 по 2021 год. На чемпионате Европы - 2020 сборная Германии выступила неудачно, вылетев на стадии 1/8 финала. Немецкая команда потерпела поражение от Англии со счетом 0:2.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру