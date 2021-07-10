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Черчесов: «Задачи по контракту с РФС были выполнены»

10 Июля 2021, 14:18,

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поведал о деталях своего ухода с поста главного тренера национальной команды. Об отставке 57-летнего специалиста РФС сообщил в четверг, 8 июля.

«Это не увольнение в чистом виде. Все задачи, которые были прописаны в договоре с РФС, мы выполнили. На сегодняшний день это оптимальное решение», - рассказал тренер в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что Станислав Саламович занимал пост рулевого сборной России с десятого августа 2016 года. Его контракт был рассчитан до чемпионата мира-2022, однако после чемпионата Европы было принято решение о прекращении сотрудничества.

На Евро-2020 национальная команда показала неудачный результат, заняв последнее место в своей группе. При этом сборная два поединка из трех провела на стадионе в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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