Умер экс-форвард сборной Англии Маринер

Ушел из жизни экс-форвард сборной Англии Пол Маринер. Бывший футболист скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба «трёх львов».

В составе национальной команды Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Нападающий принял участие в 35 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей.

На клубном уровне Пол отметился выступлениями за «Портсмут», «Арсенал», «Плимут» и «Ипсвич», вместе с которым выиграл кубок УЕФА и кубок Англии.

После окончания игровой карьеры Маринер стал тренером. Он поработал в «Плимуте», «Нью-Ингленде» и «Торонто».