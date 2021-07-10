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Умер экс-форвард сборной Англии Маринер

10 Июля 2021, 12:10,

Ушел из жизни экс-форвард сборной Англии Пол Маринер. Бывший футболист скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба «трёх львов».

В составе национальной команды Маринер выступал с 1977 по 1985 год. Нападающий принял участие в 35 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей.

На клубном уровне Пол отметился выступлениями за «Портсмут», «Арсенал», «Плимут» и «Ипсвич», вместе с которым выиграл кубок УЕФА и кубок Англии.

После окончания игровой карьеры Маринер стал тренером. Он поработал в «Плимуте», «Нью-Ингленде» и «Торонто».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пол Маринер
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