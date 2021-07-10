Губерниев высказался о возможном уходе Фернандеса из сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России.

«Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, потому что он сильнейший на своей позиции. Хотелось бы, чтобы он еще поиграл», - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что Марио дебютировал за национальную команду в октябре 2017 года. Натурализованный бразилец сыграл за российскую сборную 32 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами.

В составе ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года. В прошлом сезоне чемпионата России защитник провел 23 поединка, забил гол и отдал результативную передачу.