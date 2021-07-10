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Губерниев высказался о возможном уходе Фернандеса из сборной России

10 Июля 2021, 11:17,

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном уходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса из сборной России.

«Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, потому что он сильнейший на своей позиции. Хотелось бы, чтобы он еще поиграл», - приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, что Марио дебютировал за национальную команду в октябре 2017 года. Натурализованный бразилец сыграл за российскую сборную 32 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами.

В составе ЦСКА Фернандес выступает с 2012 года. В прошлом сезоне чемпионата России защитник провел 23 поединка, забил гол и отдал результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Фернандес, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
10 Июля 2021, 12:54

Вот не надо искать в нём козла отпущения! Он был одним из героев ЧМ. И, при отсутствии ветеранов и класса на позициях, его присутствие в сборной решающе важно.

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