Кудряшов отреагировал на отставку Черчесова

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10 Июля 2021, 10:20,
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Защитник Фёдор Кудряшов отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России.
«Огромная благодарность за все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.
Напомним, что 57-летний специалист занимал пост рулевого сборной России с 2016 года. Под его руководством национальная команда провально выступила на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в группе.
О прекращении сотрудничества с Черчесовым было объявлено в четверг, 8 июля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Кудряшов