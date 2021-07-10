Кудряшов отреагировал на отставку Черчесова

Защитник Фёдор Кудряшов отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной России.

«Огромная благодарность за все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», - гласит сообщение футболиста в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что 57-летний специалист занимал пост рулевого сборной России с 2016 года. Под его руководством национальная команда провально выступила на чемпионате Европы - 2020, заняв последнее место в группе.

О прекращении сотрудничества с Черчесовым было объявлено в четверг, 8 июля.