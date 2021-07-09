​Сборной России не нужен иностранный тренер – объясняем почему

В четверг стало известно об уходе Станислава Черчесова с должности главного тренера сборной России. Теперь РФС займётся поиском нового специалиста для работы с главной командой страны. На фоне обсуждений о различных кандидатурах сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается объяснить, почему прямо сейчас российской сборной не нужен иностранный тренер.

Иностранный тренер – не панацея

В последнее время сборная России не давала результата, демонстрируя к тому же скудность в плане игровых вариантов. Хотя Станислав Черчесов называл Артёма Дзюбу, Александра Соболева и Антона Заболотного совершенно разными нападающими, у команды, по сути, был только один вариант игры. Если он разбивался о грамотного и высокого центрального защитника в стане соперника, то сборная России оказывалась в ступоре. Это мы к тому, что критика в адрес Станислава Черчесова была объективной.

Критика была объективной, но ожидать, что со сменой тренера игра сборной России преобразится, будто по взмаху волшебной палочки, не стоит. Тренерская рука важна, но проблемы российского футбола прямо сейчас находятся куда глубже. Чтобы реально повысить уровень сборной в перспективе, нужен комплексный подход. Нужна толковая программа развития футбола в стране, в которой не будет популистских заявлений о задаче выиграть чемпионат Европы или мира. Нужны конкретные шаги – строительство манежей по примеру Исландии, подготовка толковых тренеров для детско-юношеского футбола, открытие футбольных школ в регионах…

Сегодняшняя сборная России нуждается в омоложении. На фоне дефицита кадров и снижения уровня национального чемпионата становится понятно, что в обозримом будущем ожидать каких-то больших результатов не приходится. Так зачем сборной России иностранный тренер на данном этапе?

Это дорого

Приглашать иностранного тренера только потому, что он иностранный, - не самый грамотный подход. Это мягко говоря. Назначать рулевым сборной России абы кого точно не стоит, а если говорить об известных или хотя бы более-менее известных специалистах, то они будут запрашивать дорогие контракты. Это было бы оправдано, если бы сборная России уже имела хороший амбициозный состав, и ей требовался бы исключительно тренер, который сделает из качественных игроков классную команду и будет давать результат. На данном же этапе, когда всему российскому футболу нужна революция, вкладываться в высокооплачиваемого тренера, пожалуй, не имеет смысла.

Неподходящий момент

Основная часть отбора на чемпионат мира завершится уже этой осенью. Если сборная России не сможет квалифицироваться на мундиаль, то на протяжении 2022 года ей предстоит проводить только товарищеские матчи и матчи Лиги наций. С одной стороны, это хороший плацдарм для перестройки команды, но с другой стороны, иностранный тренер в таких условиях может не иметь должного уровня мотивации и желания поднять сборную России.

Если говорить объективно, то непопадание на чемпионат мира 2022 года не станет для сборной России трагедией. На мундиаль от Европы поедут только 13 сборных. Российская команда на сегодняшний день в топ-13 сборных континента точно не входит. Если брать отборочную группу H, в которой выступает Россия, то здесь фаворитом определённо является Хорватия, обойти которую российской сборной будет сложно. При финише на втором месте придётся играть в плей-офф, где слабых соперников не будет. Перспективы не ахти какие.

Что же делать

Главная задача Министерства спорта и РФС – создание качественной программы развития, которая даст толчок футболу в стране. Что касается следующего тренера для сборной России, то прямо сейчас команде нужен отечественный специалист на краткосрочную перспективу. Нужен тренер, который сможет встряхнуть команду и попытаться вывести её на чемпионат мира. О долгосрочном же проекте пока говорить рано. Футбольным властям нужно засучить рукава и работать, а фанатам – набраться терпения. С сегодняшней сборной России ни один тренер не смог бы добиться ничего значимого. Ждём перемен.