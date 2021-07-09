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Джикия – Черчесову: «Спасибо за возможность противостоять лучшим сборным мира»

09 Июля 2021, 20:59,

Защитник российской национальной сборной Георгий Джикия поделился реакцией на известия об отстранении Станислава Черчесова от должности коуча главной команды страны.

«Станислав Саламович, спасибо вам за предоставленную возможность противостоять лучшим сборным мира! Благодарю за оказанное мне доверие на дистанции пяти лет», - отметил футболист «Спартака» в своем «Инстаграме».

Также Георгий Джикия поблагодарил теперь уже бывшего наставника за то, что тот регулярно интересовался, как дела у его родных.

Как известно, РФС принял решение досрочно расторгнуть контракт с 57-летним тренером по причине неудачного выступления сборной России на Евро-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Георгий Джикия
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