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Генич: «Предложения возглавить сборную России Слуцкому не поступало»

09 Июля 2021, 20:58,

Известный российский комментатор Константин Генич в своем канале в «Телеграме» сообщил, что у тренера Леонида Слуцкого нет предложений о работе в сборной России.

По словам комментатора, он спросил тренера, действительно ли тот отказался работать в сборной, а Слуцкий ответил, что никакого предложения ему и не поступало.

Напомним, ранее было официально объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста рулевого сборной России вследствие неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. Среди кандидатов на замену Черчесову звучат имена как российских тренеров, так и зарубежных специалистов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная России, Леонид Слуцкий, Константин Генич
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