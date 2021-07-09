Генич: «Предложения возглавить сборную России Слуцкому не поступало»

Известный российский комментатор Константин Генич в своем канале в «Телеграме» сообщил, что у тренера Леонида Слуцкого нет предложений о работе в сборной России.

По словам комментатора, он спросил тренера, действительно ли тот отказался работать в сборной, а Слуцкий ответил, что никакого предложения ему и не поступало.

Напомним, ранее было официально объявлено об уходе Станислава Черчесова с поста рулевого сборной России вследствие неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. Среди кандидатов на замену Черчесову звучат имена как российских тренеров, так и зарубежных специалистов.