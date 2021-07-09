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Сборная Венгрии заплатит крупный штраф и будет играть без болельщиков

09 Июля 2021, 20:18,

К сборной Венгрии УЕФА решил применить жёсткие санкции. Мадьярской команде предстоит ближайшие матчи играть при пустых трибунах, а также выплатить крупный штраф. Об этом сообщает телеграм-канал K/On/Off.

Венграм присудили 3 матча при пустых трибунах, причём третий – условно, с испытательным сроком в два года. Штраф венгерской федерации футбола предстоит выплатить в размере 100 тысяч евро. Также в ближайших трёх матчах сборная Венгрии должна выходить с баннером #EqualGame.

Санкции применены к венгерской федерации за «дискриминационное поведение» в матчах группового этапа Евро, которые проходили в Будапеште.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Венгрии
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