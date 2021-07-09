Точилин: Идеальным вариантом на место Черчесова вижу Бердыева

Футбольный эксперт Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания мподелился мнением по поводу отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Как вы восприняли отставку Станислава Черчесова?

- После чемпионата Европы об этом много говорили. Видимо, переговорив с руководителями РФС, пришли к такому мнению, что, наверное, лучше, если он уйдет. Как я понимаю, это обоюдное решение, потому что при тех результатах тренер понимал, что нет смысла продолжать.

- На пресс-конференции Черчесов заявил, что все его мысли об отборочном матче к чемпионату мира с хорватами. То есть, он не изъявлял желания уйти.

- Думаю, он принял решение уйти после разговора с Дюковым. Когда нет поддержки и доверия со стороны руководителя, бессмысленно продолжать работу.

- Как думаете, здесь больше сказались результаты команды или общественное мнение?

- Как я понимаю, больше общественное мнение. Тот негатив, который вылился на главного тренера, в итоге повлиял. Ведь сначала была и поддержка руководителя, и техком вроде поддержал Черчесова. Но общественность настояла, поэтому было принято такое решение.

- Пойдут ли сборной на пользу такие изменения?

- Во-первых, надо смотреть, кто придет. Если это будет иностранец, мы можем наступить на те же грабли, на которые раньше наступали, потому что по большому счету удачной работу можно назвать только Гуса Хиддинка. А после того чемпионата Европы у Хиддинка не заладилось. Поэтому если думать, что придет какой-то иностранный тренер и сразу все поменяется, футболисты сразу будут играть по-другому, это ошибка. Надо смотреть в корень причин таких результатов. Я считал, что Черчесов должен был доработать свой контракт и готовить команду к чемпионату мира. Кто-то посчитал, что будет очередной провал, но, как правило, после одного провала следует подъем. Я был уверен, что Черчесов может подвести к чемпионату мира боеспособную команду.

- Но у нас уже было неудачное выступление в Лиге наций, а затем на Евро.

- В Лиге наций было много экспериментов, чтобы через этот турнир просмотреть большой список футболистов, потому что всем хотелось видеть новые лица. Тренер здесь пошел на поводу у общественности и просмотрел всех, кого было можно. Поэтому я не думаю, что этот турнир нужно рассматривать, как ключевой. Это был больше селекционный турнир для сборной.

- Кто теперь должен возглавить сборную России?

- Из россиян, те кандидаты, которые есть, востребованы в своих клубах, и они сами вряд ли бросят свои команды, где у них все складывается более-менее удачно, и окунутся в проблемы сборной. Если говорить об иностранцах, называют Виллаш-Боаша, которому знаком наш чемпионат. Того же Тедеско начинают в сборную лоббировать. Наш российский футбол очень зависим от разных лоббистов, которые хотят иметь свои интересы.

- Тогда кто должен встать у руля сборной?

- Из тех, кто сейчас свободен, Бердыев.

- Он давно не тренировал. Не видите в этом проблему?

- С его опытом и знаниями, даже какое-то время не тренируя, он все равно в тренде. Не думаю, что будет проблема приступить к тренировочному процессу. Тем более, в сборной постоянного тренировочного процесса нет. Поэтому по мне Бердыев – это идеальная кандидатура.

- А если рассматривать иностранцев, нужен опытный тренер, как Лёв, или молодой и амбициозный, как Тедеско?

- Можно назвать много кандидатов. Мы ругаем Черчесова, что у него заоблачная зарплата. А вы думаете, что иностранцы пойдут на меньше деньги?

- Такие как Тедеско наверняка пойдут.

- По мне сборной должен руководить тот, кто изнутри знает наш чемпионат, потому что времени для ознакомления нет. И начнутся опять лоббирования того или иного футболиста.

Елена Григорьевская