В Кремле отреагировали на возможное назначение иностранца главным тренером сборной России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказал позицию Кремля относительно возможного приглашения иностранного специалиста на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Главное, чтобы сборная у нас играла», - передает слова Пескова ТАСС.

Напомним, что в четверг, 8 июля, было объявлено об отставке Станислава Черчесова с поста рулевого национальной команды. Контракт 57-летнего специалиста был досрочно расторгнут.

Причиной увольнения Черчесова стало провальное выступление сборной России на Евро-2020. На групповой стадии национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в своем квартете.

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