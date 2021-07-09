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Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России

09 Июля 2021, 08:25,

Инсайдер Нобель Арустамян назвал самого вероятного кандидата на место главного тренера сборной России после увольнения Станислава Черчесова.

«Конкретики пока нет, но самый очевидный вариант - Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС», - написал журналист в своем «Телеграме».

Андре Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом». В Европе он тренировал «Порту», лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также французский «Марсель».

Об отставке Черчесова стало известно в четверг, 8 июля. 57-летний специалист занимал пост наставника национальной команды с 2016 года. Под его руководством сборная России провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в группе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Андре Виллаш-Боаш, Нобель Арустамян
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