Арустамян назвал самого очевидного кандидата на пост главного тренера сборной России

Инсайдер Нобель Арустамян назвал самого вероятного кандидата на место главного тренера сборной России после увольнения Станислава Черчесова.

«Конкретики пока нет, но самый очевидный вариант - Виллаш-Боаш. Он не вызывает негатива и вполне устраивает руководство РФС», - написал журналист в своем «Телеграме».

Андре Виллаш-Боаш известен в России по работе с петербургским «Зенитом». В Европе он тренировал «Порту», лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», а также французский «Марсель».

Об отставке Черчесова стало известно в четверг, 8 июля. 57-летний специалист занимал пост наставника национальной команды с 2016 года. Под его руководством сборная России провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в группе.

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