Лахиялов: «Выходки Черчесова ещё можно было терпеть при положительном результате, но не сейчас»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал об отставке Станислава Черчесова и кандидатах на вакантный пост главного тренера сборной России.

- Всё к этому и шло. Фон вокруг главного тренера сборной в последнее время был, мягко говоря, не очень. И, к сожалению, Черчесов сам себе такой фон создавал. Когда результат был положительный, ещё можно было как-то терпеть его выходки, но после отрицательного результата никто уже не стал это делать – ни руководство, ни журналисты, ни в целом спортивное сообщество.

Конкретно у меня не было претензий к Черчесову по результатам, по его работе и тем более зарплате, вообще никаких. Но именно его высказывания не лезут ни в какие рамки. А его недавняя пресс-конференция, может, как раз стала последней каплей для руководства. На чётко поставленные вопросы о том, что это было и что теперь делать, Черчесов не дал грамотных ответов. По крайней мере, я таковых не услышал. Вместо этого он всё рассказывал, как надо бегать по окопам и как вести себя на войне.

Я думаю, по итогам последнего года-двух и с учётом общественного мнения Дюков и РФС приняли правильное решение об увольнении Черчесова. Другой вопрос, что делать дальше. Возможно, из нынешнего состава национальной команды можно выжимать чуть больше, но не стоит ждать, что с новым тренером сборной система российского футбола кардинально поменяется, что клубы и сборная начнут вдруг в ближайшие годы выходить в четвертьфиналы и полуфиналы европейских и мировых турниров. Для этого нет фундамента и работы, которая велась бы по всем направлениям. Я не вижу хороших перспектив у нашего футбола.

На мой взгляд, среди российских тренеров не так много претендентов на пост главного тренера сборной. Слуцкий вряд ли захочет второй раз вступать в эту должность. Есть кандидатура Карпина. Возможно, где-то там в кулуарах рассматривается вариант с Бердыевым, если его ещё не забыли. А если назначать иностранца, то надо делать это до начала нового чемпионата России, чтобы он успел узнать все нюансы и познакомиться с футболистами до отборочных матчей к чемпионату мира, которые пройдут уже в начале сентября.