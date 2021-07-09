Рэпер L’One «празднует» увольнение Черчесова

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09 Июля 2021, 00:12,
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Рэпер L’One «празднует» увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, о котором стало известно сегодня.
«Сегодня праздник. Черчесов больше не тренер сборной. Ура! Ура! Ураааа!» - написал певец в своем «Твиттере».
РФС расторг контракт с Черчесовым из-за неудовлетворительного выступления сборной на чемпионате Европы. Напомним, сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в своей группе Евро-2020. Черчесов тренировал сборную с 2016 года. Наивысшим его достижением является проход с командой в четвертьфинал чемпионата мира в 2018 году.
Сегодня праздник! Черчесов больше не тренер сборной! Ура! Ура! Ураааа!— Леван Горозия (@L_One_Mars) July 8, 2021
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов