Сабитов: «Черчесова вынудили уйти, сам он не покинул бы тонущий корабль»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

- Я удивился отставке Черчесова, и сейчас объясню, почему. Мы прекрасно помним, как сборная России выступила на Кубке конфедераций-2017, где она показала далеко не самый лучший результат. Практически вся страна говорила, что надо менять тренера, но его оставили, и через год команда здорово выступила на чемпионате мира, а Черчесов за короткое время выбился из грязи в князи.

Сейчас сборная России очень плохо выступила на чемпионате Европы. Был созван техком РФС, на котором работу тренерского штаба признали неудовлетворительной, но при этом Черчесову было выражено доверие. На пресс-конференции он сам сказал, что собирается работать до конца. Покидать тонущий корабль не в стиле Черчесова – значит, его вынудили уйти в отставку.

И спрашивается, зачем было нужно на техкоме озвучивать полное доверие Черчесову. Тогда было бы логичнее сказать: мы выслушали отчёт главного тренера, но для принятия решения взяли паузу. А то техком выступил в защиту Черчесова, но увидел, что народ недоволен, и тут же решение было изменено. То есть РФС попал под давление многомиллионного российского народа – так, что ли, получается?