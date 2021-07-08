Квайсон подписал контракт с аравийским клубом

Полузащитник сборной Швеции Робин Квайсон продолжит карьеру в клубе «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба команды. 27-летний футболист подписал контракт с арабским клубом сроком на три года, перейдя в статусе свободного агента.

В предыдущие годы Квайсон выступал в Бундеслиге за клуб «Майнц». В минувшем сезоне шведский футболист появлялся на поле в 30 матчах, отметившись результативными действиями 12 раз (5 голов и 7 голевых передач). На чемпионате Европы Робин Квайсон сыграл во всех четырех матчах сборной Швеции, трижды выйдя на замену и однажды появившись в стартовом составе.

Клуб «Аль-Иттифак» занял пятое место в предыдущем чемпионате Саудовской Аравии.