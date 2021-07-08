Непомнящий: «Согласился бы я стать тренером сборной России? Хорошая шутка»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу увольнения Станислава Черчесова с поста главного сборной России.

По мнению Непомнящего, в карьере каждого тренера наступает момент, когда нужно уступить свое место другим. Также Валерий Непомнящий отметил, что не имеет права давать оценку увольнению Черчесова в контексте того, будет это решение шагом вперед или назад. Также тренер заявил, что в разное время он без сомнений бы согласился стать тренером сборной. Но сегодня такой вариант кажется для Валерия Непомнящего хорошей шуткой. Обо всём этом тренер рассказал в интервью RusFootball.