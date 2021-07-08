Червиченко: «Путин снял статус неприкосновенности с Черчесова»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об увольнении Станислава Черчесова с поста рулевого сборной России.

По мнению Червиченко, решение об увольнении Черчесова – справедливое и необходимое. Также Червиченко считает, что Владимир Путин, президент России, снял статус неприкасаемого с Черчесова. Об этом Червиченко рассказал в интервью RusFootball.Info.

Также Червиченко отметил, что половина из тех решений, которые принимались Черчесовым, были понятны только самому Черчесову, а с приходом нового тренера, в сборную станут попадать только сильнейшие.