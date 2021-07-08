Агент Виллаша-Боаша поделился мнением о высказываниях Широкова и Канчельскиса

Агент бывшего наставника питерского «Зенита» Андре Виллаша-Боаша Карлуш Гонсалвеш поделился мнением о высказываниях бывших футболистов Романа Широкова и Андрея Канчельскиса о специалисте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Канчельскис заявил, что Андре Виллаш-Боаш провалился везде, где работал, а Роман Широков отметил, что португальский тренер не может возглавлять сборную России, так как не имеет достижений на уровне клубов.

По мнению агента специалиста, Роман Широков мог сделать такое заявления из-за нежелания Виллаша-Боаша возвращать его в «Зенит», когда тренер работал в клубе. Что касается Канчельскиса, то Гонсалвеш отметил, что клубы Андрея три раза понижались в классе, поэтому он (Андрей), не имеет права высказывать мнение по поводу тренера с международным опытом, коим является Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, сегодня было официально заявлено об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.