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Агент Виллаша-Боаша поделился мнением о высказываниях Широкова и Канчельскиса

08 Июля 2021, 20:09,

Агент бывшего наставника питерского «Зенита» Андре Виллаша-Боаша Карлуш Гонсалвеш поделился мнением о высказываниях бывших футболистов Романа Широкова и Андрея Канчельскиса о специалисте. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее Канчельскис заявил, что Андре Виллаш-Боаш провалился везде, где работал, а Роман Широков отметил, что португальский тренер не может возглавлять сборную России, так как не имеет достижений на уровне клубов.

По мнению агента специалиста, Роман Широков мог сделать такое заявления из-за нежелания Виллаша-Боаша возвращать его в «Зенит», когда тренер работал в клубе. Что касается Канчельскиса, то Гонсалвеш отметил, что клубы Андрея три раза понижались в классе, поэтому он (Андрей), не имеет права высказывать мнение по поводу тренера с международным опытом, коим является Андре Виллаш-Боаш.

Напомним, сегодня было официально заявлено об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Роман Широков, Андре Виллаш-Боаш, Андрей Канчельскис
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