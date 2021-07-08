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​«Мы будем побеждать»: Рианчо готов возглавить сборную России

08 Июля 2021, 17:41,

РФС начал работать в направлении поиска нового главного тренера для сборной. В этой работе заинтересован испанский специалист Рауль Рианчо, известный в России по работе в «Спартаке». В интервью sport24 Рианчо заявил, что под его руководством российская национальная команда будет выступать успешно.

«Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать», - высказался испанец.

Напомним, что в четверг было объявлено об уходе из сборной России Станислава Черчесова. Его контракт был расторгнут. Как известно, российская сборная неудачно выступила на чемпионате Европы, финишировав на последней строчке в своей группе. 

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Рауль Рианчо
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Комментарии (3)
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0
jUMPER
08 Июля 2021, 18:36

щас чайки налитять на халявная бабло...))) надыть в кантракт вписать ... шо ежели не выдиш в полафиналь ЧМ... то должон заплотить рэфаэсу 5 мультов эвро рублёф...))) разны мухи сразу крылья сложать...)))

1
NOBODY
08 Июля 2021, 18:19

а меня поставьте, я тоже могу сказать - я готов, мы будем, я смогу, я изменю и тд....А на деле - также бабки получу и результата ноль))) но я могу поменьше взять, чем этот Рианчо

1
Рахимов Равиль
08 Июля 2021, 18:04

Если менять ранчо на Реанчо - в принципе ни чего не изменится!!! Он же не привезет с собой из-за кордона достойных мастеров!!! Своих талантов надо воспитывать и, не прерываясь, беспрерывно и надежно пествовать их на высоком уровне, а не тренеров менять как перчатки. РФС - это заблудшая "команда" в трех соснах!!!

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