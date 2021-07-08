​«Мы будем побеждать»: Рианчо готов возглавить сборную России

РФС начал работать в направлении поиска нового главного тренера для сборной. В этой работе заинтересован испанский специалист Рауль Рианчо, известный в России по работе в «Спартаке». В интервью sport24 Рианчо заявил, что под его руководством российская национальная команда будет выступать успешно.

«Я готов возглавить сборную России. Я смогу радовать болельщиков, я изменю тактику игры, мы будем побеждать», - высказался испанец.

Напомним, что в четверг было объявлено об уходе из сборной России Станислава Черчесова. Его контракт был расторгнут. Как известно, российская сборная неудачно выступила на чемпионате Европы, финишировав на последней строчке в своей группе.