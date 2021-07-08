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​Дешам остаётся тренером сборной Франции

08 Июля 2021, 17:37,

Дидье Дешам продолжит работать со сборной Франции. Об этом в интервью Le Figaro рассказал глава местной федерации футбола Ноэль ле Грэ.

«Останется ли Дидье Дешам тренером сборной Франции? Ответ – да. Я получил этот ответ в среду в Генгаме. Мы решили этот вопрос за три минуты. Дешам хочет продолжить сотрудничество, я – тоже. У нас не было споров», - высказался ле Грэ.

Напомним, сборная Франции неудачно выступила на чемпионате Европы, вылетев уже на стадии 1/8 финала. Команда Дидье Дешама проиграла Швейцарии в серии послематчевых пенальти.

Действующий контракт Дидье Дешама рассчитан до конца 2022 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Дидье Дешам
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