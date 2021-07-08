​Уткин отреагировал на увольнение Черчесова

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08 Июля 2021, 17:23,
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Станислав Черчесов всё-таки покинул тренерский мостик сборной России после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. На уход тренера отреагировал известный журналист Василий Уткин. Правда, на этот раз в своём телеграм-канале Уткин был ёмок.
«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка - это назначение. Кто будет, вот вопрос», - написал Уткин.
Отметим, что Василий Уткин регулярно критиковал Станислава Черчесова за его решения и игру команды.
Добавим, что Станислав Черчесов работал со сборной России на протяжении пяти лет. В 2018 году он привёл команду к четвертьфиналу чемпионата мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин