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​Уткин отреагировал на увольнение Черчесова

08 Июля 2021, 17:23,

Станислав Черчесов всё-таки покинул тренерский мостик сборной России после неудовлетворительного выступления команды на чемпионате Европы. На уход тренера отреагировал известный журналист Василий Уткин. Правда, на этот раз в своём телеграм-канале Уткин был ёмок.

«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка - это назначение. Кто будет, вот вопрос», - написал Уткин.

Отметим, что Василий Уткин регулярно критиковал Станислава Черчесова за его решения и игру команды.

Добавим, что Станислав Черчесов работал со сборной России на протяжении пяти лет. В 2018 году он привёл команду к четвертьфиналу чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Василий Уткин
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