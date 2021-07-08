​Топ-менеджер РФС провёл переговоры с Виллаш-Боашем

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08 Июля 2021, 17:10,
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РФС начал работу по поиску нового главного тренера для национальной сборной после разрыва контракта со Станиславом Черчесовым. Как сообщает Рейтинг Букмекеров, один из топ-менеджеров РФС уже успел провести переговоры с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем, в своё время возглавлявшим «Зенит».
Стоит сказать, что в настоящий момент Андре Виллаш-Боаш свободен от трудовых обязанностей. На стыке января и февраля португалец со скандалом покинул тренерское кресло в «Марселе» из-за осуществления клубом трансфера футболиста, которого тренер не хотел видеть в составе своей команды.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, РФС, Андре Виллаш-Боаш