​Топ-менеджер РФС провёл переговоры с Виллаш-Боашем

РФС начал работу по поиску нового главного тренера для национальной сборной после разрыва контракта со Станиславом Черчесовым. Как сообщает Рейтинг Букмекеров, один из топ-менеджеров РФС уже успел провести переговоры с португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем, в своё время возглавлявшим «Зенит».

Стоит сказать, что в настоящий момент Андре Виллаш-Боаш свободен от трудовых обязанностей. На стыке января и февраля португалец со скандалом покинул тренерское кресло в «Марселе» из-за осуществления клубом трансфера футболиста, которого тренер не хотел видеть в составе своей команды.