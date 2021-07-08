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Тарханов: «После удачного чемпионата мира должен был быть какой-то прогресс в игре, вот этого не было»

08 Июля 2021, 17:04,

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Нет результата, поэтому отправка в отставку - нормальное явление. Он все-таки работал со сборной 5 лет, но мы в принципе не увидели той игры, которую хотели бы видеть. Не увидели и результата. После удачного чемпионата мира должен был быть какой-то прогресс в игре, вот этого не было. Может быть, не доработали они, может быть, переработали в подготовке. Я не могу сказать, что у команды не было старания и самоотдачи. Футбол - это игра. Самоотдача - это хорошо, когда ты умеешь владеть мячом и играть в атаку. Тогда все видно: и желание, и сила воли. А если игры такой нет, то тяжело все это определить.

Наверное, где-то допустили грубые ошибки в подготовке. Все-таки плохо сыграли не только на чемпионате Европы, были и до этого 0:5 от Сербии. Это тоже не хорошо. Значит, чего-то не хватало сборной. А ответственность всегда на тренерском составе. Тут вот и пример с де Буром, проиграл - сразу в отставку ушёл», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Тарханов
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Комментарии (3)
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0
Pronyashin Ilya
08 Июля 2021, 17:44

Почему стадион в Саранске пустеет? На нем вообще никто не играет, единственная местная команда недавно обанкротилась, а это кто допустил? Бардак!!! Коррупция

0
sierge
08 Июля 2021, 17:24

Так а чего один Черессов провалился и сборная? А что со стадионом в Самаре, почему стадионы в Саранске в Нижнем по сути без местных команд. Где развитие?

0
KLINSMANN
08 Июля 2021, 17:23
Может Тарханова в сборную поставили бы?
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