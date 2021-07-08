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​Федун поблагодарил Черчесова

08 Июля 2021, 16:27,

Станислав Черчесов более не является главным тренером сборной России. В четверг о расторжении контракта с Черчесовым объявил РФС.

Комментируя увольнение Черчесова для sport24, владелец «Спартака» Леонид Федун вспомнил счастливые для России моменты на домашнем чемпионате мира, где команда смогла добраться до стадии четвертьфинала.

«Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра - внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», - поделился своими мыслями Федун.

Ранее появилась информация, что Станислав Черчесов отказался от компенсации за досрочный разрыв контракта. Черчесов работал со сборной России на протяжении пяти лет.  

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Леонид Федун
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