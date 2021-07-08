Сенников: «Отставка произошла, потому что есть другая реальная кандидатура на пост главного тренера сборной»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал информацию о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Выводы делали по результатам выступлений нашей сборной. Много было разговоров об этом. Основная причина, конечно, то, что команда не вышла из группы. Но больше всего разочаровала сама игра сборной. Вопросов было много именно по самой игре не в том плане, что команда не вышла, а как действовала на поле. Это разочаровало не только болельщиков, но и футбольных специалистов. Поэтому такое решение и последовало.

2018 год был отличным для нашей команды, но всегда приходит время, когда нужно что-то делать, чтобы не стоять на месте. Сейчас у нас период нового поколения футболистов, как мне кажется. Надо что-то менять, чтобы сборная вышла на чемпионат мира и к этому чемпионату мира была боеспособной. Я думаю, что отставка произошла, потому что есть, наверное, другая реальная кандидатура на пост главного тренера сборной», - сказал Сенников.