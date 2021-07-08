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​Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта

08 Июля 2021, 16:22,

В четверг было объявлено о расторжении трудового соглашения между Станиславом Черчесовым и РФС, действовавшего до конца 2022 календарного года. Как сообщает телеграм-канал Baza, Черчесов отказался от компенсации за разрыв своего контракта.

Ранее в СМИ и в футбольном обществе в целом обсуждалась высокая зарплата Станислава Черчесова на фоне не лучших результатов сборной России в последние годы. Сообщалось, что оклад тренера составлял 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (6)
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0
shatun
08 Июля 2021, 18:14

Отказался от компенсации? Я тоже могу сказать что я принц персидский. Скорее всего там уже все схвачено.

1
FORZAYOU
08 Июля 2021, 17:33

Это как в "Особенности национальной рыбалки". "Спасибо, вода в меня больше не лезет")

1
White_Shark
08 Июля 2021, 17:07

Вот это молодец, красава.
А те кто судачит о высокой зарплате Черчесова не за сборную переживают, а за то, что такой суммы и близко не увидят никогда.

0
sierge
08 Июля 2021, 17:10

А может намекнули что потерять может больше? А люди переживают не за то что платят, а то что игры нет и нет той сборной, которой хочется гордиться

0
White_Shark
08 Июля 2021, 17:15

некоторые да.
а некоторые за деньги.
Тут у кого какие интересы.

0
sierge
08 Июля 2021, 17:20

Сам Черчесов как-то сказал, парафразом на какого-то святого "Важно не ошибка, а то что после" Вот как раз его интервью не оставило шансов

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