​Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта

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08 Июля 2021, 16:22,
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В четверг было объявлено о расторжении трудового соглашения между Станиславом Черчесовым и РФС, действовавшего до конца 2022 календарного года. Как сообщает телеграм-канал Baza, Черчесов отказался от компенсации за разрыв своего контракта.
Ранее в СМИ и в футбольном обществе в целом обсуждалась высокая зарплата Станислава Черчесова на фоне не лучших результатов сборной России в последние годы. Сообщалось, что оклад тренера составлял 2,5 миллиона евро в год.
Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
Отказался от компенсации? Я тоже могу сказать что я принц персидский. Скорее всего там уже все схвачено.
Это как в "Особенности национальной рыбалки". "Спасибо, вода в меня больше не лезет")
Вот это молодец, красава.
А те кто судачит о высокой зарплате Черчесова не за сборную переживают, а за то, что такой суммы и близко не увидят никогда.
А может намекнули что потерять может больше? А люди переживают не за то что платят, а то что игры нет и нет той сборной, которой хочется гордиться
некоторые да.
а некоторые за деньги.
Тут у кого какие интересы.
Сам Черчесов как-то сказал, парафразом на какого-то святого "Важно не ошибка, а то что после" Вот как раз его интервью не оставило шансов