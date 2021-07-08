​Черчесов отказался от компенсации за разрыв контракта

В четверг было объявлено о расторжении трудового соглашения между Станиславом Черчесовым и РФС, действовавшего до конца 2022 календарного года. Как сообщает телеграм-канал Baza, Черчесов отказался от компенсации за разрыв своего контракта.

Ранее в СМИ и в футбольном обществе в целом обсуждалась высокая зарплата Станислава Черчесова на фоне не лучших результатов сборной России в последние годы. Сообщалось, что оклад тренера составлял 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова неудачно выступила на Евро-2020, заняв последнее место в своей группе.