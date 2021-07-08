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​Дюков прокомментировал увольнение Черчесова

08 Июля 2021, 16:12,

Станислав Черчесов был уволен с должности главного тренера сборной России. Как известно, на Евро-2020 команда не справилась с поставленной задачей, заняв последнее место в своей группе и оставшись без билета в плей-офф.

Глава РФС Александр Дюков высказался после ухода Станислава Черчесова с тренерского мостика главной команды страны.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнёт поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», - приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Напомним, что Станислав Черчесов работал главным тренером российской сборной с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Дюков
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Комментарии (2)
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1
Карыч Кар
08 Июля 2021, 16:46

Дюкова тоже не мешало бы следом за чабаном отправить по известному адресу!

0
Bourgignon Alex
08 Июля 2021, 17:14

Кто ж его отправит, он же питерский?

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