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​Губерниев отреагировал на увольнение Черчесова

08 Июля 2021, 16:01,

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России, о чём в четверг объявил РФС. На расторжение контракта с Черчесовым отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

В своём телеграм-канале Губерниев написал, что пресс-конференция Черчесова, которая проходила шесть дней назад, стала последней каплей.

«Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта», - высказался Губерниев о Черчесове.

При этом комментатор поблагодарил Черчесова за его работу, а также пригласил на телевидение.

«Ждём в клубе теперь или на «Матч ТВ» экспертом. В моих эфирах раскроется по новой», - написал Губерниев.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавлял сборную России на протяжении пяти лет. Главное достижение Черчесова – выход команды в четвертьфинал чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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0
Баден
08 Июля 2021, 18:37

Ты смотри сам, у кормушки место не потеряй, псина...

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