​Губерниев отреагировал на увольнение Черчесова

Станислав Черчесов покинул должность главного тренера сборной России, о чём в четверг объявил РФС. На расторжение контракта с Черчесовым отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

В своём телеграм-канале Губерниев написал, что пресс-конференция Черчесова, которая проходила шесть дней назад, стала последней каплей.

«Пытался держать удар, временами даже неплохо, но сплошные линии пересекал неоднократно, и вкупе с результатом сборной настало расторжение контракта», - высказался Губерниев о Черчесове.

При этом комментатор поблагодарил Черчесова за его работу, а также пригласил на телевидение.

«Ждём в клубе теперь или на «Матч ТВ» экспертом. В моих эфирах раскроется по новой», - написал Губерниев.

Напомним, что Станислав Черчесов возглавлял сборную России на протяжении пяти лет. Главное достижение Черчесова – выход команды в четвертьфинал чемпионата мира.